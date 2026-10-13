[Video] Metro số 1 tăng chuyến phục vụ người dân tri ân liệt sĩ
Chiều tối 13/10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ tăng cường 18 lượt tàu trong sáng 14/10, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
Người dân có thể xuống tại các ga Thủ Đức, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây, người dân có thể mang theo hoa trắng và tập trung tại khu vực lối lên xuống cầu bộ hành phía đường Song Hành để đón, tiễn đoàn.
Việc tăng chuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động lựa chọn phương tiện, đồng thời góp phần bảo đảm các hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-metro-so-1-tang-chuyen-phuc-vu-nguoi-dan-tri-an-liet-si-post995075.html