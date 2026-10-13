[Video] Metro số 1 tăng chuyến phục vụ người dân tri ân liệt sĩ

Người dân có thể xuống tại các ga Thủ Đức, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây, người dân có thể mang theo hoa trắng và tập trung tại khu vực lối lên xuống cầu bộ hành phía đường Song Hành để đón, tiễn đoàn.

Việc tăng chuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động lựa chọn phương tiện, đồng thời góp phần bảo đảm các hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, ý nghĩa.