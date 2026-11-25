Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam và các hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa của Thành phố, đơn vị đã tăng cường thêm 4 chuyến so với kế hoạch 228 chuyến, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, phục vụ người dân sau chương trình bắn pháo hoa.

HƯƠNG GIANG