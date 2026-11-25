[Video] Metro số 1 lập kỷ lục đón hơn 110.000 lượt khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam
Sáng 25/11, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã phục vụ 110.328 lượt hành khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lập kỷ lục mới về lượng khách vận chuyển trong một ngày, vượt mức 98.512 lượt ghi nhận ngày 1/9.
Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam và các hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa của Thành phố, đơn vị đã tăng cường thêm 4 chuyến so với kế hoạch 228 chuyến, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, phục vụ người dân sau chương trình bắn pháo hoa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-metro-so-1-lap-ky-luc-don-hon-110000-luot-khach-trong-ngay-van-hoa-viet-nam-post1005291.html