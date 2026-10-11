Video mái nhà bị xé toạc, cây cối bật gốc khi bão Isaias càn quét nước Mỹ

Khoảnh khắc bão Isaias xé toạc mái nhà ở Mỹ.

Khoảng 20h30 ngày 9/10 (giờ địa phương), bão Isaias đổ bộ vào bang Florida, gần thành phố Destin với cường độ bão cấp 2 và sức gió duy trì tối đa ở mức 169km/h. Sức gió giảm xuống 137km/h, nhưng cơn bão vẫn tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng dọc bờ biển vịnh Mexico (vịnh Mỹ).

Theo AP, ít nhất 4 người thiệt mạng do bão Isaias, trong đó 2 người thiệt mạng do cây đổ vào nhà ở Florida và Alabama. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo lũ lụt có thể lan đến vùng núi Appalachia.

Trong những giờ đầu tiên sau khi bão đổ bộ, gần 900.000 người bị mất điện, chủ yếu ở Florida và Alabama.

Cây đổ ngổn ngang trên bãi cỏ sau cơn bão Isaias đổ bộ. (Ảnh: AP)

Gió giật mạnh như bão thổi bay mái nhà của một khách sạn ở Pensacola và Thị trưởng thành phố cho biết sân bay “bị hư hại một phần”. Cơn bão cũng san phẳng một nhà thuyền ở Destin và xé toạc một phần mặt tiền của tòa nhà cao tầng ở Panama City Beach.

Video do AP đăng tải cho thấy công nhân tại bãi đậu xe của một khu chung cư đang quét dọn những đống vật liệu cách nhiệt của tòa nhà, trong khi những người khác xếp lại những chiếc ghế bãi biển bị bay tứ tung sau cơn bão.

Tại hạt Escambia, bang Florida, Cảnh sát trưởng Chip Simmons cho biết một phụ nữ thiệt mạng khi cây đổ vào nhà bà và một người đàn ông chết vì khí carbon monoxide từ máy phát điện đang hoạt động trong gara.

Ở gần khu vực này, Jayme Mitich đang lau nước mắt khi xem xét thiệt hại đối với căn hộ của mình. Phòng khách của cô bị ngấm nước và phủ đầy vật liệu cách nhiệt.

Người dân thu dọn đồ đạc từ một nhà thuyền bị sập sau cơn bão. (Ảnh: AP)

Cô và con gái Jeweliana Jackson (13 tuổi) trú ẩn dưới tấm nệm trước khi cơn bão thổi bay một phần mái nhà. “Tiếng ồn ngày càng lớn và tôi cứ nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn và va vào nhau”, Mitich nói.

Phần còn lại của khu dân cư ngổn ngang ngói lợp và những thanh gỗ gãy từ hàng rào. Gió quật đổ cây cối và lật nghiêng một chiếc xe tải. Dù bão Isaias đã rời khỏi Florida, Thống đốc Ron DeSantis kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng trong vài ngày tới do nguy cơ ngập lụt vẫn còn.

“Có thể xuất hiện nước lũ. Hãy tránh xa những khu vực đó. Nước lũ là mối nguy hiểm trong tất cả những cơn bão như thế này. Bão chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sự an toàn của người dân”, ông DeSantis nói.

(Nguồn: AP)