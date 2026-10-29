[Video] Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần kênh dẫn để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo khảo sát gần 500 doanh nghiệp, chỉ khoảng 9% phản hồi đã tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Vì vậy, các đại biểu cho rằng cần xây dựng kênh dẫn khả thi, công khai, minh bạch, giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách hiệu quả hơn.