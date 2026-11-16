Video lửa ngùn ngụt thiêu rụi cửa hàng xe máy ở Thái Lan, 11 người chết

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tòa nhà trên hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan.

Ngày 16/11, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại cửa hàng cho thuê và bán xe máy ở thị trấn Patong trên hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket của Thái Lan. Vụ cháy được ghi nhận xảy ra vào khoảng 3h15 - 3h20, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà rồi lan sang công trình liền kề ở cả 2 bên.

Phần lớn nạn nhân tử vong được xác định là do ngạt khói và toàn bộ 36 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Theo đánh giá ban đầu, có ít nhất 5 cửa hàng kinh doanh bị hư hại cùng với nhiều xe máy đỗ gần hiện trường.

Ông Sanakorn Keesin - quan chức Patong cho biết có hơn 100 xe máy đậu ở tầng trệt của tòa nhà bị ảnh hưởng, trong khi những tầng trên được sử dụng làm chỗ ở. Lượng nhiên liệu trong xe cùng với lốp cao su và chi tiết bằng nhựa khác khiến đám cháy bùng phát dữ dội, đồng thời tạo ra lượng khói lớn nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực.

Khi ngọn lửa lan rộng, nhiều người tìm cách chạy lên tầng cao để thoát thân. Tuy nhiên, khói đen dày đặc khiến công tác sơ tán gặp nhiều trở ngại. Theo ông Sanakorn, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể tại tầng 3 và 10 nạn nhân khác ở tầng 5.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng người này đang sử dụng điện thoại di động bên trong tòa nhà thì bất ngờ nghe thấy âm thanh bất thường, cho thấy có hỏa hoạn xảy ra. Không xác định được đám cháy xuất phát từ vị trí nào, nhân chứng lập tức chạy xuống cầu thang để thoát ra ngoài khi khói bắt đầu lan khắp tòa nhà.

Các đội phản ứng khẩn cấp của thành phố có mặt tại hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được thông báo, dù thời điểm đó khu vực đang có mưa. Tuy nhiên, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do bên trong tòa nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, trong khi khói dày đặc cản trở hoạt động của lực lượng cứu hỏa.

Sau khoảng một giờ triển khai, lực lượng chức năng mới có thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Dù ngọn lửa được dập tắt, một số tia lửa điện vẫn tiếp tục xuất hiện tại hiện trường. Vì vậy, lực lượng cứu hỏa phải duy trì giám sát và kiểm tra kỹ khu vực để phát hiện những nguy cơ có thể gây cháy trở lại.

Theo đánh giá sơ bộ, sự cố chập điện tại một cột điện gần đó có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Tàn lửa có khả năng đã rơi xuống các xe máy đỗ gần cột điện và bén vào vật liệu dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh.

Dù vậy, các nhà điều tra vẫn chưa xác định liệu sự cố về điện có phải là lý do dẫn đến sự việc hay không. Tổng thiệt hại sau vụ cháy cũng đang được làm rõ.

(Nguồn: The Nation )