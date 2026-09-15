[Video] Lũ trên nhiều sông Bắc Bộ, Thanh Hóa lên mức báo động 3

Đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) được dự báo vượt mức báo động 3; sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 2 đến báo động 3; sông Bưởi cùng thượng lưu các sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại sườn dốc và ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.

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