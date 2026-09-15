[Video] Lũ trên nhiều sông Bắc Bộ, Thanh Hóa lên mức báo động 3
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 15 và 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ mới.
Đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) được dự báo vượt mức báo động 3; sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 2 đến báo động 3; sông Bưởi cùng thượng lưu các sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại sườn dốc và ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lu-tren-nhieu-song-bac-bo-thanh-hoa-len-muc-bao-dong-3-post988765.html