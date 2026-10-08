[Video] Lớp học nhỏ, ước mơ lớn ở bản biên giới Lai Châu
Tại điểm du lịch cộng đồng từng đoạt giải thưởng quốc tế Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, Lai Châu, có một lớp học rất đặc biệt: Không thu học phí, không áp lực điểm số, nhưng lại mở ra những cơ hội mới cho trẻ em vùng cao biên giới.
Lớp học tiếng Anh miễn phí ở bản biên giới Sin Suối Hồ (Lai Châu) tuy nhỏ, nhưng đang ngày ngày mở ra những cánh cửa mới cho tương lai. Từ một lời chào ngập ngừng hôm nay, các em nhỏ người Mông đang tự tin bước ra thế giới, góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển du lịch rực rỡ trên mảnh đất quê hương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lop-hoc-nho-uoc-mo-lon-o-ban-bien-gioi-lai-chau-post993599.html