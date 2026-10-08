[Video] Lớp học nhỏ, ước mơ lớn ở bản biên giới Lai Châu

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít, mà ở chỗ công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn hay không.