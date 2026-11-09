[Video] Lớp học đặc biệt của người Chứt giữa vùng lõi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi đầu từ tháng 5/2025 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), lớp học xóa mù chữ dành cho 19 học viên đồng bào Chứt nay đã bước vào học kỳ thứ 5 – chặng cuối cùng của khóa học. Để giữ trọn vẹn sĩ số lớp suốt hành trình dài ấy, các thầy cô giáo ban ngày đứng lớp dạy chữ cho con trẻ, tối đến lại cặm cụi cầm tay uốn từng nét bút cho chính cha mẹ, ông bà của các em, thậm chí chia nhóm đến tận từng hộ dân để vận động và dạy kèm.

Phan Hải Tùng Lâm