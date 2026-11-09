[Video] Lớp học đặc biệt của người Chứt giữa vùng lõi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng
Suốt hơn một năm qua, cứ 7 giờ tối, 19 học viên người dân tộc Chứt ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đều đặn đến trường sau một ngày vất vả trên nương rẫy. Tại đây, dưới sự dìu dắt kiên trì của các thầy cô giáo, những người nông dân không chỉ học đánh vần, biết ký tên, mà còn bắt đầu làm quen với công nghệ và máy tính.
Khởi đầu từ tháng 5/2025 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), lớp học xóa mù chữ dành cho 19 học viên đồng bào Chứt nay đã bước vào học kỳ thứ 5 – chặng cuối cùng của khóa học. Để giữ trọn vẹn sĩ số lớp suốt hành trình dài ấy, các thầy cô giáo ban ngày đứng lớp dạy chữ cho con trẻ, tối đến lại cặm cụi cầm tay uốn từng nét bút cho chính cha mẹ, ông bà của các em, thậm chí chia nhóm đến tận từng hộ dân để vận động và dạy kèm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lop-hoc-dac-biet-cua-nguoi-chut-giua-vung-loi-rung-phong-nha-ke-bang-post1001190.html