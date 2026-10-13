[Video] Lớp học 4.0: Thỏa sức sáng tạo
Tại Đồng Nai, giáo viên dùng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ soạn bài; ngay từ bậc tiểu học, học sinh được hướng dẫn sử dụng công nghệ phục vụ học tập, phát triển ý tưởng và tìm hiểu các vấn đề của cuộc sống... Những thay đổi trong cách dạy và học đang góp phần đưa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào hoạt động giáo dục, giúp các em từng bước rèn kỹ năng học tập trong môi trường số.
Thực hiện: Bích Nhàn - Ngọc Thành
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-lop-hoc-40-thoa-suc-sang-tao-1b91de7/