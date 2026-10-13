[Video] Lớp học 4.0: Thỏa sức sáng tạo

Truyền thống hiếu học từ lâu đã trở thành một phần gắn liền với đời sống của người dân Phú Thọ. Không chỉ được lưu giữ qua nhiều thế hệ, sự học hôm nay còn được cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm thiết thực, tạo điều kiện để mỗi người dân nâng cao kiến thức và kỹ năng. Sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng đang tiếp sức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từng bước xây dựng một xã hội học tập bền vững ngay từ cơ sở.