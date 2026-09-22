[Video] Lời chia tay đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam

Hoạt động không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là lời chia tay đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó suốt nhiệm kỳ công tác.

Khép lại một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam sẽ trở về Tổ quốc trong ít ngày tới. Nhưng những món quà và vòng tay ấm áp vẫn ở lại nơi đây, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhân ái, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.