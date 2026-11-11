[Video] Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy tại Huế và Quảng Ninh
Trong ngày 11/11, hai vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy điện ở TP Huế và cơ sở sửa chữa xe máy ở Quảng Ninh, may mắn không gây thiệt hại về người.
Rạng sáng ngày 11/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe máy điện trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP Huế.
Sáng cùng ngày, một cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Yên Tử, TP Quảng Ninh xảy ra hỏa hoạn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lien-tiep-xay-ra-2-vu-chay-co-so-kinh-doanh-sua-chua-xe-may-tai-hue-va-quang-ninh-post1001909.html