[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10
Sáng 13/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026. Theo ban tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 27/10 tại thành phố Hà Nội với chủ đề: “Hội tụ và Lan tỏa".
Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Trưởng Ban tổ chức) cho biết: kỳ liên hoan lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, công an cơ sở được củng cố, gần gân hơn và gánh vác nhiều trọng trách hơn. Chính những thay đổi này đã mang đến nhiều đề tài phản ánh về lực lượng công an xã, phường bám địa bàn, phục vụ nhân dân, giữ vững bình yên cơ sở. Đây là những chất liệu quý để tạo ra những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lien-hoan-truyen-hinh-phat-thanh-dien-anh-cand-khai-mac-tu-2210-post994967.html