[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Trưởng Ban tổ chức) cho biết: kỳ liên hoan lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, công an cơ sở được củng cố, gần gân hơn và gánh vác nhiều trọng trách hơn. Chính những thay đổi này đã mang đến nhiều đề tài phản ánh về lực lượng công an xã, phường bám địa bàn, phục vụ nhân dân, giữ vững bình yên cơ sở. Đây là những chất liệu quý để tạo ra những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.

Hoàng Đồng - Hồng Quân