Gần 100 gian hàng của 46 quốc gia và các tỉnh, thành phố Việt Nam tạo nên không gian ẩm thực đa sắc màu, giới thiệu món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền và nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Đáng chú ý, thực khách được thưởng thức miễn phí 1.000 suất phở tại không gian Phở Story, do các nghệ nhân làng Vân Cù chế biến. Hoạt động góp phần giới thiệu giá trị văn hóa bản địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới.

HOÀI THU - MINH ANH