[Video] Liên hoan ẩm thực quốc tế: Nhịp cầu kết nối văn hóa và tình hữu nghị
Mỗi món ăn mang theo một câu chuyện về vùng đất, con người và những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế lần thứ 14 năm 2026 mới đây, những câu chuyện ấy được kể bằng hương vị, sắc màu và sự giao lưu gần gũi giữa các nền văn hóa.
Gần 100 gian hàng của 46 quốc gia và các tỉnh, thành phố Việt Nam tạo nên không gian ẩm thực đa sắc màu, giới thiệu món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền và nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Đáng chú ý, thực khách được thưởng thức miễn phí 1.000 suất phở tại không gian Phở Story, do các nghệ nhân làng Vân Cù chế biến. Hoạt động góp phần giới thiệu giá trị văn hóa bản địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn mới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lien-hoan-am-thuc-quoc-te-nhip-cau-ket-noi-van-hoa-va-tinh-huu-nghi-post1005251.html