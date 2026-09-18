Video Liên bang Nga phóng khí tài quân sự tuyệt mật lên quỹ đạo

Kênh RT ngày 18/9 cho biết vụ phóng cho mục đích quân sự được tiến hành trong đêm từ Sân bay vũ trụ Plesetsk tại tỉnh Arkhangelsk của Liên bang Nga và do Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này thực hiện (Xem video dưới đây. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/RT).

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Cơ quan Vũ trụ Roscosmos, một tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-2.1b đã được sử dụng cho sứ mệnh này.

Bản chất chính xác của khí tài quân sự được phóng vào không giang không được tiết lộ, nhưng nó dường như là một vệ tinh và các quan chức cho biết sau khi đi vào quỹ đạo “vệ tinh” đã thiết lập thành công liên lạc với trung tâm điều khiển mặt đất.

Trước đó vào ngày 16/9, Roscosmos cũng thực hiện một vụ phóng khác bằng tên lửa Soyuz-2.1b từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa tàu chở hàng Progress MS-35 lên quỹ đạo cùng 2,4 tấn hàng tiếp tế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu chở hàng không người lái này dự kiến sẽ kết nối với trạm vũ trụ vào cuối tuần.