[Video] Lê Văn Công - Tấm Huy chương Bạc của bản lĩnh

Ở hạng cân 49kg nam, đô cử Lê Văn Công đã có cuộc cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ rất mạnh của châu lục và anh đã giành Huy chương bạc với mức tạ tốt nhất 171kg. Một tấm huy chương được tạo nên từ quá trình chuẩn bị, ý chí và cả những nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình.

HOÀI THU Từ Nagoya, Aichi, Nhật Bản