Ở cơ sở, sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện trước hết bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với cộng đồng. Khi mỗi đảng viên được phát huy đúng năng lực, sở trường và trách nhiệm, họ không chỉ hoàn thành tốt phần việc của mình mà còn trở thành hạt nhân tập hợp, dẫn dắt quần chúng.