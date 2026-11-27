[Video] Lấy ý kiến về việc lắp camera tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027
Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý, trong đó đề xuất bổ sung camera tại điểm thi.
Theo dự thảo lấy ý kiến, hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát, ghi nhận được đầy đủ hình ảnh: quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, coi thi của giám thị; quá trình vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi. Không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lay-y-kien-ve-viec-lap-camera-tai-diem-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2027-post1005737.html