[Video] Lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai trên VNeID

Nhiều đổi mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đề cập trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất nhiều chính sách mới về giá đất, bồi thường, tái định cư, công chứng hợp đồng và cải cách thủ tục.

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân trên ứng dụng VNeID gồm: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và danh mục các vấn đề cần xin ý kiến.