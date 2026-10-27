[Video] Lãnh đạo Bộ Y tế làm rõ những đề xuất mới về hiến mô, tạng ở trẻ dưới 18 tuổi

Trên cơ sở tham khảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm quốc tế. Dự thảo thiết kế các điều kiện chặt chẽ, đặt quyền và lợi ích của trẻ lên hàng đầu. Theo đó, cấm lấy bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi khi còn sống; chỉ xem xét cho phép hiến mô tái sinh, như tế bào gốc tạo máu, trong những trường hợp giới hạn.

Dự thảo phân biệt rõ hai trường hợp. Khi còn sống, trẻ không được hiến bộ phận cơ thể như gan, thận; chỉ có thể hiến mô tái sinh, chẳng hạn tế bào gốc tạo máu, cho người thân trong những điều kiện giới hạn. Với hiến tạng sau khi qua đời, phải có nguyện vọng hiến trước đó, sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ và quy trình xác định tử vong độc lập.