[Video] Lạng Sơn tăng tốc chuyển đổi số từ những Trạm số hóa
Lạng Sơn – điểm trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực phía Bắc, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện, doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, thương mại và dịch vụ. Trong bối cảnh đó, mô hình “Trạm số hóa” đang tạo ra bước chuyển mới trong cải cách hành chính.
Trước đây, một thủ tục hành chính phải trải qua hàng loạt thao tác thủ công, từ khai báo đến xác nhận, tốn kém thời gian và chi phí. Nhưng nay, toàn bộ quy trình đang được chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, bắt đầu từ những “Trạm số hóa” – trạm trung chuyển đưa dữ liệu vào hệ thống dùng chung ngay từ điểm đầu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lang-son-tang-toc-chuyen-doi-so-tu-nhung-tram-so-hoa-post998270.html