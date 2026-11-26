Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thi hành Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh (27/12/2026) với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Phát động từ ngày 16/7/2026, sau hơn 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình.