[Video] Làm rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

HĐND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về “Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội”; trong đó, có 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh, đề cập rõ về quyền, lợi ích và các chế độ hỗ trợ đối với người dân thuộc diện di dời và người dân thuộc đối tượng ở lại.