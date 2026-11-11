[Video] Làm rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm
Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, bảo đảm kiểm soát hiệu quả các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Các đại biểu quốc hội cho rằng, việc sửa đổi luật cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân với hoạt động sản xuất, kinh doanh; tránh tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất về trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong quản lý và xử lý sự cố thực phẩm. Đặc biệt, cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm cảnh báo, quyết định phạm vi thu hồi và theo dõi việc xử lý khi thực phẩm không an toàn lưu thông trên nhiều địa phương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-ro-trach-nhiem-quan-ly-an-toan-thuc-pham-post1001899.html