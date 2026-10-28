[Video] Làm rõ điều kiện mua và giá chuyển nhượng nhà ở xã hội

Đối với điều kiện mua nhà ở xã hội, các đại biểu đề nghị quy định rõ cách xác định thu nhập, nhất là với người lao động không có hợp đồng lao động, thu nhập không ổn định hoặc thường xuyên thay đổi việc làm. Đồng thời, cần tính đến sự chênh lệch về giá nhà và chi phí sinh hoạt giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho người thực sự có nhu cầu.

Về giá bán và chuyển nhượng sau 5 năm, đại biểu đề nghị công khai các cấu phần hình thành giá, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, bảo đảm các ưu đãi của Nhà nước được phản ánh đầy đủ vào giá nhà. Đặc biệt, cần có nguyên tắc xác định giá bán lại hợp lý, hài hòa quyền lợi người mua và mục tiêu an sinh xã hội.