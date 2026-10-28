[Video] Lâm đồng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp
Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm, nông nghiệp hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Ở Lâm Đồng, vùng đất nổi tiếng với nông nghiệp công nghệ cao, AI đang hiện diện trong từng nhà kính, từng luống rau, quy trình chăm sóc cây trồng. Nhờ ứng dụng công nghệ, người nông dân không chỉ làm chủ mùa vụ, mà còn nâng cao độ chính xác, giảm rủi ro và gia tăng hiệu quả sản xuất.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-dong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-nong-nghiep-post998267.html