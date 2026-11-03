[Video] Lâm Đồng tiếp tục cần cho thuê hàng chục trụ sở dôi dư
Ngày 2/11, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng (Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng) đã có thông báo cho thuê nhà, đất và giá sàn cho thuê đối với 50 cơ sở do đơn vị này quản lý, khai thác.
Mức giá cho thuê thấp nhất chỉ từ vài triệu đồng một năm và cao nhất hơn 3 tỷ đồng một năm, tùy diện tích từng cơ sở nhà, đất. Thời hạn cho thuê các cơ sở nhà, đất nêu trên kéo dài trong vòng 10 năm, bên thuê có thể sử dụng theo mục đích phù hợp với công năng của công trình. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê cần thực hiện các thủ tục theo quy định trong thời gian từ ngày 2 – 8/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-dong-tiep-tuc-can-cho-thue-hang-chuc-tru-so-doi-du-post999806.html