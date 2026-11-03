[Video] Lâm Đồng tiếp tục cần cho thuê hàng chục trụ sở dôi dư

Mức giá cho thuê thấp nhất chỉ từ vài triệu đồng một năm và cao nhất hơn 3 tỷ đồng một năm, tùy diện tích từng cơ sở nhà, đất. Thời hạn cho thuê các cơ sở nhà, đất nêu trên kéo dài trong vòng 10 năm, bên thuê có thể sử dụng theo mục đích phù hợp với công năng của công trình. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê cần thực hiện các thủ tục theo quy định trong thời gian từ ngày 2 – 8/11.

PV