[Video] Lâm Đồng tập trung khắc phục tồn tại, quyết liệt chống khai thác IUU
Ngày 25/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo khẩn các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Đồng thời, triển khai hiệu quả tháng cao điểm nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC).
Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị triển khai rà soát toàn bộ tàu cá, làm rõ tình trạng tàu cá chưa bảo đảm điều kiện hoạt động để cập nhật dữ liệu chính xác; quản lý, giám sát chặt chẽ, không để tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Đồng thời, có văn bản đề xuất, đảm bảo các địa phương được phân quyền truy cập dữ liệu tàu cá phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và giám sát.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-dong-tap-trung-khac-phuc-ton-tai-quyet-liet-chong-khai-thac-iuu-post997991.html