[Video] Lâm Đồng chủ động di dời dân vùng xung yếu, hạn chế thiệt hại do mưa lũ

Chính sách miễn thuế cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cũng như ưu đãi thuế đối với các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện cần được thiết kế đủ rõ để xác định đúng đối tượng thụ hưởng và hạn chế phát sinh vướng mắc khi thực hiện. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu, chuyên gia góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo luật do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 24/9.