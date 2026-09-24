[Video] Lâm Đồng chủ động di dời dân vùng xung yếu, hạn chế thiệt hại do mưa lũ
Trưa ngày 24/9, khu vực phía Đông Lâm Đồng bắt đầu ngập trên diện rộng do mưa lớn kết hợp với xả lũ từ các hồ thủy lợi. Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân tại các xã, phường bị ngập trong nước khoảng từ 0,5 đến 1,5m.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở, các địa phương khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương di dời người dân ở các khu vực xung yếu, ven sông, vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-dong-chu-dong-di-doi-dan-vung-xung-yeu-han-che-thiet-hai-do-mua-lu-post990902.html