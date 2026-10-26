[Video] Lãi suất tiết kiệm giảm, lãi vay bình quân gần 11%/năm
Khoảng 20 ngân hàng đã giảm lãi suất tiết kiệm trong 5 ngày qua. Mức giảm phổ biến từ 0,1 đến 0,6 điểm phần trăm, tùy ngân hàng và kỳ hạn gửi.
Hiện tiền gửi dưới 6 tháng tại đa số ngân hàng có lãi suất khoảng 4,75% một năm. Với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất dao động từ 5% đến 9,1%. Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân bằng tiền đồng trong tháng 9 tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước, lên gần 11% một năm, theo Ngân hàng Nhà nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lai-suat-tiet-kiem-giam-lai-vay-binh-quan-gan-11nam-post998232.html