[Video] Lãi suất tiết kiệm có thể chấm dứt đà tăng

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất tiền gửi bình quân tại các ngân hàng thương mại trong tháng 9 tiếp tục tăng thêm 0,1 điểm phần trăm. Tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng được trả 8,1%, tăng mạnh so với mức 5,5% cách đây một năm. Những khoản gửi dài hạn hơn 24 tháng có thể hưởng lãi suất đến 8,2%.

Các mức này được ghi nhận theo biểu lãi suất công khai, trong khi giao dịch thực tế vượt xa do ngân hàng cộng thêm cho khách hàng mới hoặc vào cuối tuần, dịp lễ, "ngày đôi". Mức phổ biến trong tháng trước là 9,3% cho kỳ hạn 12 tháng và 9,8% cho kỳ hạn 24 tháng.