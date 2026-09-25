[Video] Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh
Lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho hệ thống.
Theo Ngân hàng Nhà nước, ngày 23/9, lãi suất liên ngân hàng giảm từ 0,7-3,2%/năm ở các kỳ hạn dưới một tháng. Cụ thể, lãi suất qua đêm còn 2,56%/năm; kỳ hạn một tuần 5,26%/năm; hai tuần 5,45%/năm và một tháng 6,06%/năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lai-suat-lien-ngan-hang-giam-manh-post991022.html