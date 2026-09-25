[Video] Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Không gian phát triển mới của báo chí không đơn thuần là sự hiện diện trên những nền tảng số mới. Đó là một hệ sinh thái trong đó công nghệ, dữ liệu, hạ tầng, mô hình kinh tế, sản phẩm và quan hệ với công chúng cùng tạo nên những giá trị mới; công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin. Đây là trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.