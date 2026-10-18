[Video] Lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng

Một bạn đọc thắc mắc, làm thế nào để người lái xe có thể xác định khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện bằng mắt thường khi đang lưu thông trên đường? Về vấn đề này, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có giải đáp cụ thể, đồng thời làm rõ cách xác định và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.