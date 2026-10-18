[Video] Lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng
Sáng 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với hình dáng lá dừa nước đặc trưng bắt đầu hành trình được lai dắt từ khu vực cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng, TP Hồ Chí Minh. Tổ hợp kết cấu nặng hơn 3.400 tấn dự kiến vượt 124 km đường thủy, đến công trường chiều 19/10 để chuẩn bị hợp long.
Khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay (18/10), đoàn tàu kéo đưa khối kết cấu siêu trường, siêu trọng bắt đầu rời cảng tạm. Tổ hợp nhịp cầu được vận chuyển có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn, bao gồm vòm thép cầu chính nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng 2.000 tấn, với chiều dài khoảng 187m, chiều rộng hơn 35m và chiều cao hơn 20m (tính cả khung đỡ là hơn 26m).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lai-dat-nhip-chinh-cau-di-bo-qua-song-sai-gon-ve-ben-bach-dang-post996221.html