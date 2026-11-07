[Video] 'Lá chắn' kiên cố nơi cửa sông Thu Bồn trước mùa mưa lũ

Diện mạo mới của tuyến kè An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ kết hợp triều cường, cuối tháng 10/2025, tuyến kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ xuất hiện nhiều điểm sạt lở, từ đoạn 200m ban đầu lan rộng lên tới gần 2 cây số.

Thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, dự án khắc phục tuyến kè An Lương được khởi công từ ngày 20/5/2026 với tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 220 tỷ đồng.

Sau hơn 5 tháng thi công thần tốc theo phương thức "vừa thiết kế, vừa thi công", đến nay, công trình đã đạt gần 90% khối lượng, xóa bỏ hoàn toàn cảnh nham nhở, sạt lở của mùa mưa bão năm ngoái.

Do mặt bằng thi công hẹp, một bên là sông sâu, một bên sát vách nhà dân, các mũi thi công phải tổ chức trung chuyển vật liệu cuốn chiếu từng chặng, phấn đấu thảm bê tông nốt những mét mặt đường còn lại và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026.

Các phương tiện cơ giới và nhân lực đang hoạt động gấp rút để công trình về đích đúng tiến độ.

Tuyến kè kiên cố mới đã thành hình, dài gần 1,5km vươn mình ôm trọn lấy khu dân cư làng chài An Lương.

Khác với kết cấu kè mái nghiêng cũ từng bị sóng đánh sập, tuyến kè An Lương mới được thiết kế dạng tường đứng kiên cố bằng hệ thống cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực đóng sâu xuống lòng sông, kết hợp cừ Larsen và đúc dầm mũ khóa đầu cọc vững chắc.

Phía dưới chân kè và lòng sông, các hạng mục kỹ thuật chống xói lở đã được nhà thầu hoàn tất từ trước mùa mưa bão để triệt tiêu lực xoáy của dòng nước lũ từ thượng nguồn Thu Bồn đổ ra cửa biển.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo trước đợt mưa lớn diện rộng dự báo kéo dài từ ngày 8 đến 11/11, trên đoạn cuối của tuyến kè, các phương tiện cơ giới gồm xe tải ben, máy ủi và xe lu vẫn đang hối hả tăng ca thi công phần nền đường.

Tại các phân đoạn đã hoàn thành đổ bê tông mặt đường đỉnh kè và tường chắn sóng (như tuyến kè số 1 dài 920m), một trục giao thông ven sông rộng rãi, phẳng phiu đã hình thành ngay trước mặt tiền các hộ dân.

Thay vì cảnh tượng hàng nghìn người cùng nhau "vá kè" bằng những bao tải cát tròn 1 năm về trước, tới kè An Lương những ngày này, chúng ta sẽ gặp những người địa phương thong dong thả câu trên bờ kè.

Công trình hoàn thành trở thành "tấm khiên" vững chãi bảo vệ trực tiếp tính mạng, nhà cửa và tài sản cho khoảng 500 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu sinh sống dọc bờ nam sông Thu Bồn thuộc xã Duy Nghĩa.

Dọc theo hệ thống kè, bậc cấp và trụ neo được thiết kế bài bản, trở thành điểm neo đậu của tàu cá và ghe thuyền của ngư dân địa phương, thuận tiện cho hoạt động giao thương, bốc dỡ hải sản mỗi buổi sáng sớm.

Không chỉ thể hiện sự chuyển dịch từ "bị động ứng phó" sang "chủ động quản trị rủi ro thiên tai" của thành phố Đà Nẵng trước mùa mưa lũ 2026, tuyến kè An Lương còn kiến tạo cảnh quan đô thị ven sông hiện đại, mở ra động lực phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biển bền vững cho vùng đất phía nam cầu Cửa Đại.