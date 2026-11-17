Không chỉ là món ăn quen thuộc trong đời sống hằng ngày, phở đang từng bước khẳng định vị thế của một di sản văn hóa. Sự tiếp nối của các thế hệ nghệ nhân cùng sự đồng hành từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi đưa phở Việt vươn tầm thế giới.