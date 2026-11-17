[Video] Ký ức tranh Hàng Trống tại đình Nam Hương
Tại đình Nam Hương, dự án nghệ thuật “Chuyện Đình trong Phố” đưa tranh dân gian Hàng Trống đến gần hơn với công chúng. Do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn khởi xướng, dự án mở ra cuộc đối thoại giữa di sản, nghệ thuật đương đại và không gian đình cổ — nơi gắn bó với đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt của cộng đồng.
Qua sự kết nối của Nguyễn Thế Sơn, đình Nam Hương trở thành điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật và cộng đồng, nơi ký ức tranh Hàng Trống được khám phá và tiếp tục hiện diện trong đời sống phố cổ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ky-uc-tranh-hang-trong-tai-dinh-nam-huong-post1003358.html