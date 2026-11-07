[Video] Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 siết quy định về thiết bị công nghệ
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi gồm 14 môn, diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2026.
Ngày 30/12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh dự thi môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.
Ngày 31/12, thí sinh tiếp tục thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học. Thí sinh dự thi sáu môn Ngoại ngữ thực hiện bài thi nói.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ky-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-nam-hoc-2026-2027-siet-quy-dinh-ve-thiet-bi-cong-nghe-post1000810.html