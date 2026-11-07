[Video] Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 siết quy định về thiết bị công nghệ

Không dừng lại ở những giờ học trên lớp, các câu lạc bộ (CLB) trong trường học đang trở thành sân chơi thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các nhà trường đã có nhiều đổi mới trong hoạt động để CLB không chỉ mang đến hoạt động giải trí lành mạnh sau giờ học căng thẳng, mà còn là môi trường thiết thực để học sinh rèn luyện kỹ năng mềm, khám phá và phát triển tiềm năng bản thân một cách toàn diện.