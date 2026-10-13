[Video] Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét 43 dự án luật, khai mạc từ 17/10

Đề nghị bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trọng tâm là kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết; thận trọng trong khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

HOÀNG ĐỒNG - HỒNG QUÂN