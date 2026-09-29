[Video] Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài nghi ngạt khí độc vào bờ

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 65 bị cáo trong vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại tòa, hàng loạt cựu điều dưỡng thừa nhận đã nhận hối lộ bằng tiền mặt và các chuyến du lịch do bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh chi trả. Đổi lại, nhóm nhân viên y tế này đã tiếp tay, ngang nhiên mở cửa cho bệnh nhân đang trong diện điều trị bắt buộc trốn viện.