[Video] Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài nghi ngạt khí độc vào bờ
Sáng 29/9, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cập cầu cảng của đơn vị tại phường Phước Thắng (Tp. Hồ Chí Minh) hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp, đưa một thuyền viên tàu MSC HERMES III (quốc tịch Liberia) bị bất tỉnh nghi do hít phải khí độc về bờ điều trị an toàn.
Trước đó, ngày 28/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin cứu nạn từ Công ty TNHH MSC Việt Nam đề nghị hỗ trợ y tế, cứu nạn khẩn cấp một thuyền viên tàu MSC HERMES III xuất hiện triệu chứng bất thường, nôn ói và rơi vào trạng thái bất tỉnh, tình trạng rất nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-kip-thoi-dua-thuyen-vien-tau-nuoc-ngoai-nghi-ngat-khi-doc-vao-bo-post991755.html