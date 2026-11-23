Qua báo cáo tại buổi làm việc và kết quả khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tỉnh tập trung rà soát, triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng kiểm soát tiến độ, xác định rõ sản phẩm đầu ra và minh chứng hoàn thành từng nhiệm vụ; bảo đảm số liệu báo cáo thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm chứng. Đối với dữ liệu số, cần làm rõ khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, trước hết là dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính; đồng thời rà soát hạ tầng, nền tảng số, chất lượng đường truyền, độ phủ sóng 5G và phương án bảo đảm an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp.

TRƯỜNG QUÂN