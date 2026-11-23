[Video] Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 tại Phú Thọ
Ngày 23/11/2026, Đoàn công tác của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ.
Qua báo cáo tại buổi làm việc và kết quả khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tỉnh tập trung rà soát, triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng kiểm soát tiến độ, xác định rõ sản phẩm đầu ra và minh chứng hoàn thành từng nhiệm vụ; bảo đảm số liệu báo cáo thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm chứng. Đối với dữ liệu số, cần làm rõ khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, trước hết là dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính; đồng thời rà soát hạ tầng, nền tảng số, chất lượng đường truyền, độ phủ sóng 5G và phương án bảo đảm an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-57-tai-phu-tho-post1005013.html