[Video] Khung kiến trúc số: Hiểu sao cho đúng?
Chuyển đổi số đòi hỏi các hệ thống công nghệ phải kết nối, dữ liệu được chia sẻ và công việc được xử lý thông suốt. Đáp ứng yêu cầu này, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND về Khung kiến trúc số thành phố Đồng Nai (phiên bản 1.0). Đây là bản thiết kế tổng thể, định hướng xây dựng các hệ thống số đồng bộ, hạn chế đầu tư trùng lặp. Việc tổ chức dữ liệu thống nhất trong khung kiến trúc số tạo nền tảng nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế số.
Thực hiện: Trà Mi – Ngọc Thành
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-khung-kien-truc-so-hieu-sao-cho-dung-f8425ad/