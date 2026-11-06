[Video] Khung kiến trúc số: Hiểu sao cho đúng?

Theo báo cáo, mỗi năm Việt Nam phát hiện 177.404 ca ung thư mới, với 404.153 bệnh nhân đang sống chung với bệnh trong vòng 5 năm sau chẩn đoán. Trong 16 năm qua, số ca mắc ung thư mới tại nước ta tăng 59%, còn tỷ lệ tử vong tăng khoảng 35%...