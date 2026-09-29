[Video] Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát từ ngày 4 đến 5/10

Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì khoảng 2 ngày, sau đó kết thúc từ 2/10.

Đáng chú ý, từ ngày 4 đến 5/10, không khí lạnh mạnh hơn có khả năng ảnh hưởng nước ta, gây mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 20-230C, vùng núi cao có nơi dưới 200C.