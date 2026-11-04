[Video] Không khí lạnh mạnh tràn xuống từ ngày 8-9/11, miền trung nguy cơ mưa lớn

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến không khí lạnh trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, khiến miền bắc chuyển rét, trên biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn và Trung Bộ có nguy cơ mưa lớn diện rộng.

Dự báo từ ngày 9/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Trên biển, từ đêm 8 đến ngày 12/11, nhiều khu vực có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.