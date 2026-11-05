[Video] Không khí lạnh mạnh sắp gây mưa dông từ ngày 8/11, có nơi rét dưới 13 độ C
Khoảng ngày 8-9/11, miền Bắc có khả năng đón không khí lạnh mạnh. Trong đợt gió mùa đông bắc này, vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C.
Chiều ngày 4/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nhận định về khả năng xuất hiện các loại hình thời tiết đặc biệt trên cả nước trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 14/11.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-khi-lanh-manh-sap-gay-mua-dong-tu-ngay-811-co-noi-ret-duoi-13-do-c-post1000265.html