Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 23 và ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; vùng núi từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C.