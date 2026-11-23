[Video] Không khí lạnh mạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ sáng 24/11, miền trung đối mặt nguy cơ mưa lớn
Theo dự báo, từ sáng 24/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khiến khu vực này và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Đáng chú ý, Trung Bộ có khả năng xuất hiện hai đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 23 và ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; vùng núi từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-khi-lanh-manh-anh-huong-bac-bo-tu-sang-2411-mien-trung-doi-mat-nguy-co-mua-lon-post1004990.html