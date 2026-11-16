[Video] Không gọi nhập ngũ đối với công dân cận thị trên 1,5 diop

Ngày 14/11/2026, Công an TPHCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc (còn gọi là Tý, SN 1987, thường trú tại Tổ 68, khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai) để điều tra về tội 'Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông', quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ việc, Phúc là chủ kênh TikTok 'A Tý'. Thông qua tài khoản này, Phúc bị xác định đã sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, hướng dẫn các hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là hành vi có tính chất nguy hiểm, tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đối với nhận thức, hành vi của giới trẻ, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, an ninh, trật tự xã hội.