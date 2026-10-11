[Video] Không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết nước ngoài
Năm học 2026-2027, Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời phải công khai đầy đủ thông tin và các khoản thu trước khi tuyển sinh.
Theo quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn, thành phố Hà Nội yêu cầu các trường bảo đảm quyền tự nguyện tham gia của học sinh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-ep-buoc-hoc-sinh-tham-gia-chuong-trinh-lien-ket-nuoc-ngoai-post994458.html