[Video] Không đưa dữ liệu người nộp thuế lên AI công cộng

Theo quy chế, cán bộ, công chức thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ trên các công cụ AI công cộng thông tin người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, bí mật Nhà nước và các thông tin bảo mật hệ thống như mật khẩu, khóa API, chứng thư số hay mã nguồn. Các dữ liệu này chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền, hoặc trong môi trường AI do cơ quan thuế quản lý và đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin.

PV