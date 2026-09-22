[Video] Không đưa dữ liệu người nộp thuế lên AI công cộng
Cục Thuế vừa ban hành Quy chế an toàn thông tin, trong đó quy định rõ giới hạn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.
Theo quy chế, cán bộ, công chức thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ trên các công cụ AI công cộng thông tin người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, bí mật Nhà nước và các thông tin bảo mật hệ thống như mật khẩu, khóa API, chứng thư số hay mã nguồn. Các dữ liệu này chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền, hoặc trong môi trường AI do cơ quan thuế quản lý và đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-dua-du-lieu-nguoi-nop-thue-len-ai-cong-cong-post990117.html