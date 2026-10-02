[Video] Không để người dân khám, xét nghiệm lại để cập nhật Sổ sức khỏe điện tử
Bộ Y tế yêu cầu tận dụng kết quả khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đã có và còn giá trị tham khảo, tránh để người dân phải thực hiện lại chỉ để phục vụ cập nhật Sổ sức khỏe điện tử.
Trước phản ánh của một số địa phương về việc chưa có hướng dẫn thống nhất trong sử dụng, kế thừa kết quả khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện trong năm, Thứ trưởng Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế đã có hướng dẫn về vấn đề này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-de-nguoi-dan-kham-xet-nghiem-lai-de-cap-nhat-so-suc-khoe-dien-tu-post992121.html