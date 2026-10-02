[Video] Không để người dân khám, xét nghiệm lại để cập nhật Sổ sức khỏe điện tử

Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trước những thực tế ở từng địa phương khác nhau về địa hình, địa lý, tôn giáo..., thời gian gần đây lực lượng Công an xã, phường và đồn Công an các KCN ở Đồng Nai đã có những sáng kiến, ý tưởng thiết thực đi vào cuộc sống, cho 'ra lò' những mô hình hay, sát với thực tế. Từ đó đã góp phần nâng cao ý thức trong cộng đồng về công tác phòng chống, tố giác tội phạm, góp phần mạnh mẽ hơn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.