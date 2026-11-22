Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (22/11) tiếp tục giảm ngày thứ 3 liên tiếp trên toàn bộ các kỳ hạn tại Thượng Hải, Singapore và thị trường Thái Lan. Kỳ hạn tháng 12 ở tại Nhật Bản tháng 12 cũng giảm 0,82%. Trong nước, giá thu mua tại các doanh nghiệp tiếp tục đi ngang.