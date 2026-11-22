[Video] Không để hàng hóa, xăng dầu thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung dịp cuối năm và Tết Nguyên đán
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.
Chỉ thị yêu cầu bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-de-hang-hoa-xang-dau-thieu-hut-dut-gay-nguon-cung-dip-cuoi-nam-va-tet-nguyen-dan-post1004551.html