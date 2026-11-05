[Video] Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thanh (sinh năm 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.