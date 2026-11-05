[Video] Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' thông tin sai sự thật
Sáng 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thanh chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố xác định tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng. Ngày 24/10/2026, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút, nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ, trong đó có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín Công ty GSM.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khoi-to-chu-tai-khoan-facebook-thanh-that-tha-thong-tin-sai-su-that-post1000360.html