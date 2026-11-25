Thông qua Diễn đàn, Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn không chỉ dừng lại ở chia sẻ thông tin hay nhận diện xu hướng, mà tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp có dự án tiềm năng với năng lực và nguồn vốn phù hợp của các nhà đầu tư; góp phần định hướng các dòng vốn chất lượng cao vào đúng các lĩnh vực ưu tiên, tạo giá trị gia tăng cao và sức lan tỏa dài hạn. Các ý kiến, kiến nghị thực tiễn từ diễn đàn sẽ đóng góp cho các cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển thị trường đầu tư tạo tác động tại Việt Nam.

Nguyễn Hồng Quân