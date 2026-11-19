Cả hai nhà lãnh đạo đều tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trước khi chụp ảnh chung ngày 18/11, Tổng thống Putin tiến đến bắt tay và trao đổi vài lời với Tổng thống Trump, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tham gia cuộc trò chuyện ngắn này (xem video dưới. Nguồn: Điện Kremlin).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, ông Putin và ông Trump dự kiến sẽ có thêm một số cuộc trao đổi trong khuôn khổ APEC. Cuộc gặp diễn ra sau phiên họp toàn thể của hội nghị, nơi hai nhà lãnh đạo cũng có kế hoạch tham gia cuộc thảo luận ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát biểu với báo giới ngày 18/11, ông Ushakov bày tỏ hy vọng cuộc gặp song phương sẽ mang lại kết quả thiết thực và có nội dung thực chất.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể trao đổi nhiều lần trong thời gian ở Thâm Quyến, trong đó có những cuộc gặp theo hình thức hẹp, không có sự tham gia của các phái đoàn đông đảo.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, lịch trình bận rộn của hai nhà lãnh đạo có thể khiến họ không có nhiều thời gian cho cuộc hội đàm song phương chính thức. Ukraine sẽ là chủ đề chính, bên cạnh khả năng thảo luận về vấn đề Iran.

Lần gần nhất Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tiến hành hội đàm chính thức là tại Anchorage, bang Alaska (Mỹ), vào tháng 8/2025, khi hai bên thảo luận về các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Trong khi đó, các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 10-11/11, với sự tham gia của các đặc phái viên, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này kể từ tháng 2.

Các cuộc thảo luận tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, bất đồng về vấn đề lãnh thổ và các thỏa thuận an ninh vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 19/11, Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh chung đầu tiên, tập trung vào các chủ đề dự kiến được thảo luận gồm vũ khí hạt nhân, Ukraine, Iran, kinh tế và thương mại. Các quan chức cũng đang soạn thảo tuyên bố chung, dù ông Peskov cho biết khả năng đạt được thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn cho đến phút cuối.

Theo phóng viên hãng thông tấn TASS, cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/11 (giờ địa phương), tức 13 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Cuộc gặp sẽ được tổ chức tại khu nhà khách nhà nước Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến, nơi từng diễn ra các cuộc hội đàm song phương cấp cao giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình.