Video khoảnh khắc lũ cuốn trôi người, ôtô trên đường phố Istanbul

Mưa lớn khiến giao thông tê liệt ở Istanbul. (Video: @@theinformant_x/X)

Theo ABC News, trận mưa lớn tối 14/10 (giờ địa phương) khiến thành phố Istanbul gần như tê liệt, nhiều ngôi nhà, tuyến đường bị ngập sâu và ít nhất hai người thiệt mạng. Các lực lượng cứu hộ làm việc suốt đêm để giải cứu hàng trăm người mắc kẹt tại nơi làm việc, trong khi người dân địa phương hỗ trợ nhiều trường hợp khác.

Trận mưa gây ngập lụt trên diện rộng tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, đường phố và hầm chui. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa dòng nước, khiến giao thông tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Truyền thông địa phương ghi nhận hai trường hợp tử vong. Một thiếu niên 14 tuổi bị điện giật sau khi giẫm vào vũng nước trong công viên thuộc quận Fatih. Nạn nhân còn lại, 34 tuổi, bị trượt ngã trên vỉa hè ở quận Sariyer và đập đầu xuống đất.

Phương tiện mắc kẹt trên đoạn đường cao tốc bị ngập lụt ở Istanbul. (Ảnh: AP)

Đến sáng 15/10, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại Istanbul. Chính quyền đô thị Istanbul cho biết một số khu vực ghi nhận lượng mưa cao nhất kể từ năm 1985.

Văn phòng Thống đốc Istanbul thông báo tạm dừng hoạt động giáo dục trong ngày 15/10, đồng thời cho phép một số nhân viên cơ quan nhà nước nghỉ làm.

Chính quyền khuyến cáo người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài trừ trường hợp thực sự cần thiết. Những người sinh sống tại các căn hộ tầng hầm được khuyến nghị tìm nơi lưu trú khác qua đêm để bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng ban hành lệnh cấm xe máy lưu thông trên đường nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.